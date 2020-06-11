ادوية سامـراء تحقـق قفـزة نوعيـة فـي مبيعاتهـا

2020/06/11 | 12:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن تحقيق قفزة نوعية في المبيعات خلال الخمسة أشهر الماضية رغم الظروف الصحية وإجراءات الحد من تفشي وباء كورونـا .

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