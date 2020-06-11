علاوي ينتقد بطء التحقيقات بقتل المتظاهرين

2020/06/11 | 12:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، بطء التحقيقات بقتل المتظاهرين.وقال علاوي عبر"تويتر": "أين الوعود والعهود، هل من المعقول تناسي دماء اكثر من ٧٠٠ شهيد من المتظاهرين والاف الجرحى والمعاقين، ‏اين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين ؟".وأردف: "‏من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي امرت ؟ ‏متى تتم محاكمتهم ؟ ‏الى متى يتم التستر على الجناة؟".

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