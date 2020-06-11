2020/06/11 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت امانة بغداد ،اليوم الخميس، منع البناء في ارض زراعية جنوب بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : منع البناء في ارض زراعية جنوب بغداد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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