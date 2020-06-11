الحلبوسي يوعز بتقديم التسهيلات كافة لإنجاز ملعب الرمادي

2020/06/11 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي بتقديم التسهيلات كافة من أجل سرعة إنجاز ملعب الرمادي الرياضي سعة 15000 متفرج.

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