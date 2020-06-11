الدوائر الانتخابية

2020/06/11 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني من المؤكد ان الدائرة الانتخابية الواحدة هي التي ستنتج نواب يمثلون العراقيون بعيدا عن المناطقية والدينية او الطائفية او القومية وما شابه فالنائب الوطني المعروف على مستوى الوطن...أكمل القراءة ←

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