جائحة الحلبوسي قبل جائحة الجريذي

2020/06/11 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي أسماء يتداولها الشارع العراقي بعد عودة الفوضى مرّة أخرى إلى شوارع العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب , كالجريذي والواوي والدكلاوي والوصخ وبن ثنوة وغيرهم من قادة الفوضى والقتل...أكمل القراءة ←

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