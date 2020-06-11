2020/06/11 | 12:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تدافع عن تعيينات مفوضية الانتخابات وتنتقد المعترضين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تدافع عن تعيينات مفوضية الانتخابات وتنتقد المعترضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).