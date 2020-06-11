نائب يهدد بإقالة الحكومة في حال إصرارها على استقطاع الرواتب

2020/06/11 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي الشعلان ابو الجون، الخميس، الحكومة بإعادة النظر في خطوة الاستقطاع واعادة الاموال المستقطعة إلى اصحابها وبالأخص آبائنا واخوتنا من المتقاعدين والشهداء والسجناء والسياسيين والمحتجزين والموظفين، فيما هدد باستجواب واقالة الحكومة.وقال أبو الجون في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن طعلى الحكومة ان تغير بوصلة عملها إذ […]

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