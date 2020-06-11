حزب الدعوة : المفاوضات بين العراق وامريكا من أهم متطلبات المرحلة

2020/06/11 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف حزب الدعوة الاسلامية انطلاق المفاوضات الثنائية بين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن اتفاقية الاطار الاستراتيجي المشترك ، بأنها “فاصلة مهمة في مسار العمل السياسي العراقي ومن أهم متطلبات المرحلة الراهنة”.وأشار الحزب في بيان أصدره، اليوم، الى انه على أساس هذه المفاوضات “يتم تفعيل بنود الاتفاقية وتحديد تطبيقاتها العملية ومن ضمنها […]

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