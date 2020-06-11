2020/06/11 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى انهيار سعر صرف الليرة السورية مؤخرا بتوازن وثروة تاجر عملات سوري، فأقدم على الانتحار كمدا وحزنا، بعدما خسر نحو 400 ألف دولار خلال يوم واحد، بسبب تدهور وتقلب سعر الليرة.وذكرت مواقع وصحف عربية، أن تاجر عملات سوري في مدينة سرمدا، بريف إدلب الشمالي، أقدم على الانتحار بالسم، بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار تاجر سوري لخسارته 400 الف دولار جراء انهيار سعر صرف الليرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار تاجر سوري لخسارته 400 الف دولار جراء انهيار سعر صرف الليرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).