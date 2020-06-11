استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة..كاتانيتش يستدعي 35 لاعبا للمنتخب

2020/06/11 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني “ستريشكو كاتانيتش”، قائمة المنتخب الأولية التي ستبدأ التحضير للتصفيات الآسيوية والمزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وضمت القائمة الأولية للمنتخب الوطني (35) لاعباً، للتجمع الذي سينطلق للفترة من الرابع عشر من الشهر الجاري إلى الحادي عشر من الشهر المقبل اللاعبين.لحراسة المرمى: جلال حسن ومحمد حميد […]

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