وزير صحة كوردستان في بغداد لمناقشة خطط مكافحة كورونا

2020/06/11 | 12:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي - صورة ارشيفية

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