العراق يحافظ على مركزه في تصنيف “فيفا”

2020/06/11 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الوطنية اليوم الخميس.وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ70 على مستوى منتخبات العالم برصيد 1344 نقطة في حين حل سابعاً على مستوى منتخبات آسيا بعد منتخبات: اليابان، ايران، كوريا الجنوبية، استراليا، قطر، السعودية.اما على الصعيد العربي، حل المنتخب الوطني في المركز السابع ايضاً […]

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