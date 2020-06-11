2020/06/11 | 12:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية بزيادة نسبة تسويق محصول الحنطة لفلاحي إقليم كوردستان.

وقالت صبري بيان لمكتبها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة الأخذ بنظر الاعتبار زيادة نسبة التسويق للفلاحين والمزارعين في إقليم كوردستان لمحصول الحنطة والبالغة 30 ‎%‎ وزيادة هذه النسبة ،كون ان هناك متبقي من المحصول والبالغ 70 ‎%‎".

ودعت إلى "شمول مادة الشعير بالتسويق ايضا اسوة بمحصول الحنطة بسبب توفر كميات كبيرة منها لدى الفلاحين في الإقليم".

كما طالبت صبري الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة والادارة المحلية في محافظة كركوك بـ"الإسراع في استلام محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين في المحافظة ومساعدتهم قدر الامكان كونهم تضرروا من العمليات التي قامت بها عصابات داعش الارهابية من حرق للمحاصيل في عدد من مناطق المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة للحكومة العراقية بزيادة نسبة تسويق الحنطة لفلاحي كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة للحكومة العراقية بزيادة نسبة تسويق الحنطة لفلاحي كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).