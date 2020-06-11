المالية النيابية تطمئن المتقاعدين: استقطاعات الرواتب ستتوقف لعدم قانونيتها

2020/06/11 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت اللجنة المالية النيابية شريحـة المتقاعدين بايقاف الاستقطاعات من رواتبهم لعدم قانونيتها ، مؤكدة ان قرار الاستقطاع يتطلب تعديل القوانين النافذة والعودة الى مجلس النواب .

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