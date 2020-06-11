وزير الخارجية يلتقي السفير الإيراني ويبحث معه العلاقات بين بغداد وطهران

2020/06/11 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي ، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "حسين التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، وقدم السفير تهانيه لتشكيل الحكومة الجديدة وتسنم الوزير مهامه وزيرا للخارجية وتمنى للحكومة الجديدة النجاح والتوفيق".واضاف البيان ان "اللقاء جرى خلاله استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".وتابع أن "الجانبين أكدا على عمق العلاقات العراقـية-الإيرانية، وضرورة تعزيزها؛ خدمة للشعبين الجارين".

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