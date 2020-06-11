2020/06/11 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالى اعلنت ادارة مستشفى خانقين، اليوم الخميس، تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.وذكرت الادارة في بيان مقتضب، انه "تم تسجيل اصابة ثانية جديدة بفيروس كورونا المستجد، في القضاء، لاحد منتسبي المستشفى"، مؤكدة انه "يتلقى العلاج اللازم".وكانت المستشفى قد اعلنت خلال بيان، أمس الاربعاء، تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا، لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما وهي طالبة تسكن في حي "امام عباس" في مدينة خانقين كانت قد عادت مؤخرا من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانقين يسجل ثاني إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانقين يسجل ثاني إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).