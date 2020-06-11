الصفار: سيتم إعادة الأموال المستقطعة من رواتب المتقاعدين

2020/06/11 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت اللجنة المالية النيابية انه سيتم اعادة الاموال المستقطعة من رواتب المتقاعدين.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح، إن مجلس النواب أصدر قرارا بعدم استقطاع اي مبلغ من الرواتب عدا الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وللنواب وكبار المسؤولين، ولا يجوز الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين والشرائح الموجودة في المجتمع.

وأشار الصفار الى ان المبالغ التي تم استقطاعها من رواتب المتقاعدين ستتم إعادتها إليهم، مبينا أنه حتى وإن تم الاستقطاع من جميع الرواتب بما فيها الرئاسات الثلاث، فالاستقطاعات التي تجمع لن تكفي لتمويل العجز المالي، لذا فإن المسألة لا تحل بشكل جزئي.

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