حقوق الإنسان تحذر من كارثة بعد إصابة امرأة بكورونا في مخيم اشتي للنازحين

2020/06/11 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضية حقوق الانسان إصابة امرأة بفيروس كورونا في مخيم اشتي للنازحين في السليمانية، فيما حذرت من حصول كارثة انسانية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح، انه تم تشخيص حالة إصابة لسيدة مسنة بوباء كورونا في مخيم اشتي، المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين، في السليمانية، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات الوقائية لعزل المخيم وحجر العائلة المكونة من ستة اشخاص، إضافة الى حجر سبعة عشر شخصا من المخالطين لهذه العائلة.

وأضاف الغراوي ان مخيمات النازحين ستشهد كارثة إنسانية خطيرة، اذا لم تقم الحكومة بوضع برنامج صحي ووقائي للنازحين في هذه المخيمات.

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