كتلة الفتح تدعو الوفد المفاوض الى إلزام واشنطن بجدولة خروج قواتها من العراق

2020/06/11 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة الفتح النيابية الوفد العراقي المفاوض الى إلزام الولايات المتحدة بوضع جدول زمني لإخراج قواتها من العراق.

وقال رئيس الكتلة محمد الغبان، في تغريدة على منصة تويتر، إن على الفريق الحكومي المفاوض أن يضع في أولوياته ما جاء بالمنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد، إضافة الى تعهد قوات التحالف الدولي فوراً بعدم القيام بأية طلعات جوية أو مهام عسكرية دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو التنسيق مع العمليات المشتركة.

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