وزارة التربية: سنصدر قريباً قراراً يحسم مصير امتحانات الثالث المتوسط

2020/06/11 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، انها تدرس قراراً يحسم مصير امتحانات صف الثالث المتوسط مع في ظل استمرار ظروف جائحة كورونا في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة ، فاروق السعدون لوكالة {الفرات نيوز} واطلعت عليه وكالة صدى , رداً على إعلان لجنة التربية النيابية بان الوزارة أكدت أنه في حال استمر الوضع الراهن سيتم إصدار قرار تعليق

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