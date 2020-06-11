بتهمة الاحتيال.. الحكم على صاحبي مطعم في تايلاند بالسجن لمدة 1446 عاما

2020/06/11 | 13:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم بالسجن على صاحبي مطعم في تايلاند بالسجن لمدة 1446 سنة لكل منهما، بتهمة الاحتيال على الجمهور.ويقدم بعض الأشخاص على اتباع هواية النصب للسطو على أموال الناس، وهم يبتكرون أساليب مختلفة من الاحتيال على الجمهور، وهو ما عرض صاحبي مطعم في تايلاند إلى السجن لمدة 1446 عاماً لاحتيالهما على الجمهور.وبحسب ما نشرته هيئة “بي بي […]

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