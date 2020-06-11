حفل إطلاقه اليوم..

2020/06/11 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تترقب الأوساط التكنولوجية وعشاق ألعاب الفيديو طرح جهاز "بلاي ستيشن 5"، في حفل إطلاق سيتم...





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