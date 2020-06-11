نائب كردي: 200 ألف متقاعد عسكري في كردستان يتقاضون رواتب غير قانونية

2020/06/11 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف رئيس كتلة المستقبل في البرلمان العراقي، النائب الكردي، سركوت شمس الدين، الخميس (11 حزيران 2020...





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