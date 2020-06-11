إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي الى التقاعد

2020/06/11 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، عن إحالته الى التقاعد، وإنهاء تكليفه برئاسة الديوان، وذ...





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