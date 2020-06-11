إصابة 268 نزيلا بفيروس كورونا في السجن المركزي بالكويت

2020/06/11 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت الخميس إصابة 268 نزيلا بالسجن المركزي بفيروس كورونا وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بين السجناء بحسب ماذكرته “رويترز”.وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان، إن إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن “الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة” التي تقوم بها المؤسسة الأمنية،

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