الحكم مهند قاسم يوجّه رسالة إنسانية للمتشافين من كورونا

2020/06/11 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الحكم الدولي مهند قاسم رسالة إنسانية إلى جميع المتشافين من فيروس كورونا، من خلال تبرعه ببلازما الدم، من أجل إعطاء أمل في علاج المصابين بكورونا.وقال الحكم الدولي مهند قاسم في تصريح صحفي , إن “الإنسانية لا تقدر بثمن”، مبينا أن “أي تكريم قد يحصل عليه لا يجد فيه قيمة حقيقية، وأن تكريمه الحقيقي

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