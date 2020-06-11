العتبة الحسينية تباشر بتنفيذ مركز متطور بمواصفات عالمية لعلاج مصابي كورونا

2020/06/11 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عن المباشرة بالمرحلة الأولى لتنفيذ مركز الشفاء في محافظة البصرة، بعد أن أعلنت مؤخرا عن عزمها إنشاء (5) مراكز شفاء جديدة في كل من محافظة ذي قار سعة (100) سرير، وواسط سعة (60) سريرا، والديوانية سعة (60) سريرا، وفي ديالى سعة (70) سريرا، و البصرة سعة (100) سرير لاجل […]

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