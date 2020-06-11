دولة القانون يتبنى رفع دعوى قضائية بشأن استقطاع الرواتب لدى المحكمة الإدارية

2020/06/11 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت النائب المستقل ندى شاكر جودت , الخميس , عن تبني ائتلاف دولة القانون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لقيامها باستقطاع رواتب النوظفين والمتقاعدين , مبينة ان الائتلاف شكل مجموعة من المستشاريين القانونيين لرفع الدعوى .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ائتلاف دولة القانون شكل […]

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