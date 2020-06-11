نقل لواء بالحشد الى نينوى يفجر احتجاجا في صلاح الدين

2020/06/11 | 13:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/تظاهر قرابة 200 شخصية عشائرية واكاديمية في ناحية حمرين شرقي صلاح الدين يوم الخميس احتجاجاً على قرار هيئة الحشد الشعبي بنقل اللواء 21 الناحية الى محافظة نينوى.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن المتظاهرين ان "عشائر واهالي ناحية حمرين ومناطق شرقي صلاح الدين نظموا احتجاجا واسعا طالبوا خلاله هيئة الحشد الشعبي بالغاء قرار نقل اللواء 21 من مناطق ناحية حمرين الى الموصل بناءً على مطالب من نواب محافظة نينوى".

واكد المتظاهرون ان لواء الحشد الشعبي 21 فرض الامن والاستقرار ولم يسمح لاي خرق امني يطال المدنيين او المناطق السكانية برمتها، مطالبين رئيس هيئة الحشد بالغاء القرار والحفاظ على الاستقرار الامني الذي يسود مناطق شرقي صلاح الدين.

وهدد المتظاهرون باعتصام مفتوح امام هيئة الحشد الشعبي مالم تستجب لمطالبهم، مناشدين المرجعية العليا المتمثلة بآية الله علي السيستاني بالتدخل ومنع وقوع تدهور وانهيار امني وشيك جراء هذا القرار.

يذكر ان اللواء 21 يرابط في مناطق شرقي صلاح الدين على امتداد القواطع الامنية من جنوبي كركوك الى شمالي ديالى وصولا الى شرقي صلاح الدين .

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