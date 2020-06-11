تقرير أميركي: تنظيم القاعدة يتحرك لاستغلال الاضطرابات في الولايات المتحدة!

2020/06/11 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يحاول تنظيم القاعدة استغلال الاضطرابات الحالية في الولايات المتحدة من خلال التواصل مع كل من المسلمين وغير المسلمين لتقديم نفسه على أنه “نصير المظلومين”.، بحسب تقرير أميركي نشرته الـ”بي بي سي”.ويستخدم أحدث إصدار من مجلة “أمة واحدة” الإلكترونية التابعة للتنظيم الجهادي الصورة الشهيرة للدقائق الأخيرة من حياة جورج فلويد، بالإضافة إلى […]

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