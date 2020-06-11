اليابان تعلن موعد عودة شركاتها للعمل

2020/06/11 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيكي اليابانية يوم الخميس إن العاصمة طوكيو تعتزم السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتبارا من 19 يونيو حزيران وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وبدأت طوكيو بالفعل في تخفيف القيود هذا الشهر بعد أن أنهت الحكومة حالة الطوارئ في أواخر مايو أيار.لكن المرافق التي تعتبر عالية المخاطر مثل […]

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