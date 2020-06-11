نائب: قرار البرلمان بشأن رفضه لاستقطاع الرواتب بيان رأي وغير ملزم للحكومة

2020/06/11 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, الخميس, ان قرار مجلس النواب برفض أي استقطاعات لرواتب الموظفين والمتقاعدين هو بيان رأي للسلطة التشريعية وغير ملزم للحكومة , مبينا انه من حق المواطن تقديم شكوى ضد الحكومة لدى المحكمة الإدارية وبذلك سيكون الفصل للقضاء .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة […]

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