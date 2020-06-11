وفاة الفنان المصري محمود مسعود

2020/06/11 | 13:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية بحسب مصادر فنية من أصدقاء الراحل.شارك الفنان محمود مسعود فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات “جمهورية زفتي” و”أم كلثوم” و”أفراح إبليس” و”القضاء فى الإسلام” و”رجل الأقدار” و”الإمام المراغي” و”نسيم الروح”و”سيدنا السيد”و”عوالم

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