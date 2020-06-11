اللجوء والزمن - علا شيب الدين

2020/06/11 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علا_شيب_الدين كانت تمطر بغزارة في مدينة كولونيا؛ بينما كنتُ أنتظر القطار، وثمة امرأة “لاجئة” أيضاً كانت تنتظر وطفلتها مثلي، لكن على هيئة لعب، حيث كانتا تلعبان معاً لعبة يتمركز خلالها أحد طرفي اللعبة على مبعدة من الطرف الآخر قبل أن يقتربا من بعضهما بخطوات رتيبة مع تكرار لفظتَي “تيك..



تاك”، وهكذا إلى أن تعلن الخطوة الأخيرة فوز أحد الطرفين عبْر وضع القدم الفائزة فوق القدم الخاسرة.تأملتُ اللعبة وخلتُها هي ن ......





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