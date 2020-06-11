الخطوط الجوية التركية تستأنف بعض الرحلات الدولية

2020/06/11 | 13:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاستأنفت الخطوط الجوية التركية وشركة الطيران منخفض التكلفة أناضول جيت التابعة لها، اليوم الخميس، بعض الرحلات الدولية إلى ألمانيا وبريطانيا وهولندا.وقال المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية إن الرحلات المتجهة إلى خارج البلاد لن تقل سوى من يحملون جوازات سفر الاتحاد الأوروبي أو تصاريح إقامة أو تأشيرات دخول محددة.وأضاف ”أقلعت رحلة من اسطنبول إلى لندن وأخرى من اسطنبول إلى دوسلدورف هذا الصباح تقلان مواطني الاتحاد الأوروبي أو حاملي تصاريح إقامة به“.واستأنفت شركة طيران صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها أيضا إلى ألمانيا وسويسرا.وقالت إن الرحلات متاحة فقط للأتراك الذين يحملون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل أو جوازات سفر خاصة للم الشمل مع أسرهم بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي.وقالت شركة بيجاسوس للطيران منخفض التكلفة إنها ستستأنف رحلاتها من وإلى وجهات معين في ألمانيا يوم السبت.

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