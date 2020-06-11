منتخبنا الوطني بالمركز 70 عالمياً في تصنيف فيفا

2020/06/11 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر حزيران، الصادر اليوم الخميس.

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