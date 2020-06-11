وزير الخارجية والسفير الإيراني يستعرضان العلاقات الثنائية

2020/06/11 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع السفير الإيراني إيرج مسجدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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