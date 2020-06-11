رئيس ديوان الوقف الشيعي يغادر المنصب بعد يوم واحد من سؤال برلماني إلى الكاظمي

2020/06/11 | 13:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، رسالة استئذان إلى المرجع الاعلى علي السيستاني بشأن مغادرة المنصب لوصوله إلى السن القانوني للتقاعد.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، رسالة الموسوي الى المرجع السيستاني بين من خلالها ابواب الصرف والخدمات التي قدمها خلال توليه منصب رئاسة الديوان.من جانبه قدم السيستاني شكره للموسوي […]

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