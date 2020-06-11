الحشد الشعبي ينفذ عملية مشتركة واسعة في حزام بغداد وصحراء الأنبار

2020/06/11 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذت قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الخميس، عملية عسكرية مشتركة واسعة في منطقة الفياض وحزام بغداد وصحراء الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة كبيرة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية مشتركة واسعة في منطقة الفياض وحزام بغداد وصحراء الانبار”.وأضاف البيان، أن “العملية العسكرية انطلقة صباح […]

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