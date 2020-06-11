اللواء الثاني بالحشد ينفذ عملية مشتركة واسعة في حزام بغداد وصحراء الأنبار

2020/06/11 | 14:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الخميس، عملية عسكرية مشتركة واسعة في منطقة الفياض وحزام بغداد وصحراء الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إن قوة كبيرة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية مشتركة واسعة في منطقة الفياض وحزام بغداد وصحراء الانبار، مبينا أن العملية العسكرية انطلقة صباح اليوم وشاركت

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