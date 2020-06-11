2020/06/11 | 14:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد ينفذ عملية مشتركة واسعة بحزام بغداد وصحراء الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ عملية مشتركة واسعة بحزام بغداد وصحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ عملية مشتركة واسعة بحزام بغداد وصحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).