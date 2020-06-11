ترامب يهدد “CNN” بسبب استطلاع أظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن

2020/06/11 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رفضت شبكة سي أن أن ، الخميس، طلبا من مسؤولي حملة ترامب الانتخابية التراجع عن استطلاع يظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ، معتبرين أن الاستطلاع ليس له من الناحية القانونية .ونقلت صحيفة ذي هيل في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن المستشار العام للشبكة ديفيد فيجيلانت قوله في رسالة الى مسؤولي حملة […]

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