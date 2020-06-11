مكتب القائد العام يعلن القبض على ’’الجريذي’’ بعد حرقه شاباً وقتل آخر قرب ساحة التحرير

2020/06/11 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس (11 حزيران 2020)، إلقاء القبض على المتهم الملقب بـ "الجريذي" بعد إقدامه على حرق شاب وقتل آخر قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمتابعة حادث مقتل احد الشباب على يد مجموعة من العناصر الإجرامية في منطقة الباب الشرقي، قد وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة التحقيق ولإلقاء القبض على الجناة".

وأضاف البيان، أن "اللجنة تمكنت خلال 48 ساعة من تحقيق هدفها، واستطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية القبض على المجرم ( م.



خ.



ج) الملقب (بالجريذي)".

وتابع البيان: "خلال التحقيقات الأولية مع المجرم، اعترف بالقيام بأعمال شغب وحرق الممتلكات وضرب القوات الأمنية، والقيام بطعن شخص في منطقة البتاوين، فضلاً عن جريمة حرق شخص آخر بمادة البانزين وطعنه بعدة طعنات بالتعاون مع افراد عصابته".

وأشار البيان إلى أن "هذا المجرم اعترف بقتل شخص أيضاً لا يعرفه، وحرق عدد من السرادق والتهجم على رجل دين وتهديد أصحاب السرادق المتواجدين في حديقة الأمة بالقتل وحرق سرادقهم".

وبين، ان "الشخص المجرم تجاوز على المتظاهرين السلميين وهدد العديد منهم وطعن احدهم في ساحة التظاهر، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً".

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