مسرور بارزاني يترأس أول اجتماع لتنمية

2020/06/11 | 14:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى التباحث بشأن سبل تنمية القطاع الزراعي وخطط الحكومة ومشاريعها في هذا المجال

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