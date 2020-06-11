تفاصيلٌ جديدة عن استقالة العامري وإغلاق مقرات العصائب في جنوب العراق

2020/06/11 | 14:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته تساؤلات العراقيين عن الأسباب التي دعت زعيم تحالف “الفتح” #هادي_العامري إلى الاستقالة، والتي تزامت مع قرار رئيس جماعة “عصائب أهل الحق” #قيس_الخزعلي بإغلاق مقراته في محافظات الجنوب.ويبدو أن القرارات الجديدة التي اتخذتها…

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