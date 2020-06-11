2020/06/11 | 14:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 حزيران (يونيو) 2020، على أول اجتماع للمجلس الأعلى لتنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وفي الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث بشأن سبل تنمية القطاع الزراعي وخطط الحكومة ومشاريعها في هذا المجال.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً مفصلاً عن خطط واستراتيجيات الوزارة لتعزيز القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتسويق محصول القمح في إقليم كوردستان بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن معالجة مشكلة التجاوزات على الأراضي الزراعية.

هذا وأكد رئيس الحكومة على أهمية القطاع الزراعي والذي من شأنه أن يكون قطاعاً بديلاً واستغلاله على أكمل وجه كمصدر دخل مهم، من خلال حماية المنتج المحلي ودعم فلاحي إقليم كوردستان وإيجاد أسواق مناسبة لتسويق المنتجات المحلية في الداخل والخارج.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنمية القطاع الزراعي في إقليم كوردستان تأسس في 19 من أيار (مايو) 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد، والزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيسي ديوان مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار.

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