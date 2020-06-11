وزير الخارجية العراقي والسفير الإيراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/06/11 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والتأكيد على عمق العلاقات العراقية الإيرانية.بدوره جدد السفير الإيراني تهانيه بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وتسنم الوزير مهام منصبه وزيرا للخارجية.

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