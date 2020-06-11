علاوي ينتقد تأخر التحقيقات بقتل المتظاهرين

2020/06/11 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، تأخر التحقيقات بقتل المتظاهرين.

وتساءل علاوي عبر تويتر، أين الوعود والعهود، هل من المعقول تناسي دماء أكثر من سبعمئة شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين، ‏أين وصلت التحقيقات في قتل المتظاهرين.

واضاف علاوي، من هي الجهات التي نفذت، ومن هي الجهات التي أمرت؟ ‏متى تتم محاكمتهم؟ ‏الى متى يتم التستر على الجناة؟

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