الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال المجرم الملقب بـ(الجريذي) في بغداد

2020/06/11 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الخميس، عن القاء القبض على رئيس عصابة في بغداد يعرف بـ “الجريذي” بتهمة القيام بأعمال شغب وحرق الممتلكات وضرب القوات الأمنية، وطعن شخص في منطقة البتاوين و حرق شخص آخر بمادة البانزين. وقال رسول في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “بناءً على توجيهات القائد

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